Giappone: vietato l’ingresso a chi non ha pagato le spese sanitarie

Questa volta nel mirino non c’è l’overtourism, bensì le spese mediche non pagate dai turisti. Anche se gli effetti delle misure riguarderanno i turisti.

Il Giappone ha deciso di negare l’ingresso ai turisti che durante un precedente soggiorno del paese hanno usufruito di prestazioni sanitarie senza pagare il pattuito. Ma nel mirino ci sono anche i premi non pagati delle assicurazioni sanitarie da parte di lavoratori e studenti stranieri. A queste due categorie saranno negate le proroghe del visto.

Per il momento comunque, come riporta preferente.com, non ci sono ancora dettagli su come le nuove regole saranno applicate.

“Faremo in modo che i diritti dei cittadini stranieri siano garantiti e forniremo il supporto necessario affinché non siano isolati nel nostro Paese - ha affermato il primo ministro Shigeru Ishiba - Ma adotteremo misure severe per chi non rispetta le regole”.

A essere penalizzate inoltre saranno anche le aziende che impiegano lavoratori stranieri ma che non risultano in regola con il pagamento dei contributi previdenziali.