Il weekend delle finali degli US Open di Tennis, in programma a New York dal 6 all'8 settembre, ha fatto impennare la domanda alberghiera e di conseguenza i prezzi. Per l'evento sportivo, infatti, si aspettano circa un milione di persone dirette verso il Flushing Meadows nel Queens.



I ricavi derivanti dalle prenotazioni per il momento clou del torneo sono stati superiori del 16% rispetto alla media degli incassi estivi, l'Adr degli hotel della Grande Mela per il weekend delle finali è salito a 336 dollari, un tariffa più alta rispetto ai 317 dollari del periodo 26 agosto-8 settembre e rispetto ai 290 dollari dell'estate.