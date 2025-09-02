Parmigiano, borse, vino o abbigliamento, i dazi di Trump colpiscono non solo il commercio, ma anche i regali in valigia. Sono infatti scattate da settembre le nuove disposizioni americane in merito alla merce trasportata nei trolley da turisti o residenti.

Qualunque tipo di prodotto in arrivo negli Stati Uniti, anche non destinato alla vendita, e che abbia un valore superiore ai 200 dollari, sarà infatti tassato al momento dell’arrivo con un’aliquota pari a quella del Paese d’origine quindi, nel caso italiano sarà del 15%.

Alcuni esempi: se si viaggia verso gli Usa e si porta in regalo una bottiglia di vino del valore di 200 dollari, si dovranno pagare circa 25 euro, che saranno circa 65 euro per una borsetta firmata del valore di 500 dollari o 90 euro per un completo made in Italy da 700 dollari. I turisti dovranno compilare un apposito modulo (il modello 6095B) da consegnare all’arrivo in aeroporto alla US Customs and Border Protection, per denunciare ciò che portano con sé. Sono previsti controlli a campione.

Roberto Saoncella