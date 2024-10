Inout |The Contract Community: tutti i trend del comparto

Ottimo andamento anche per la seconda edizione di Inout |The Contract Community, il format dedicato all’arredamento outdoor e indoor dell’Hospitality alberghiera ed extra-alberghiera organizzato da Italian Exhibition Group che ha appena chiuso i battenti insieme a TTG Travel Experience. Un appuntamento che ha proposto nuove tendenze, tecnologie all'avanguardia e nuove soluzioni per il settore, dal design della stanza d’hotel alla progettazione del verde, dalla scelta dei materiali e superfici al progetto degli stabilimenti balneari.

“Il turismo ha dimostrato ancora una volta di saper accettare le sfide di un mercato dai cambiamenti continui e profondi”, ha sottolineato Gloria Armiri, group exhibition manager Tourism & Hospitality Division di IEG, tracciando un quadro della fiera. A darle ragione i padiglioni affollati, la folta partecipazione nelle arene e il feedback positivo di visitatori ed espositori per due manifestazioni che, quest’anno più che mai, si stanno confermando punti di riferimento per tutta l’industria turistica.