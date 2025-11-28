Israele: Gaia Crespi nuovo direttore marketing dell’ente del turismo

“Speriamo la sua ventata di freschezza sia di buon auspicio per la ripresa della nostra destinazione”. Così Kalanit Goren, direttrice dell’Ufficio Nazionale Israeliano del Turismo, commenta la nomina di Gaia Crespi a nuovo direttore marketing dell’ente.

La neoeletta ha ricoperto diversi ruoli nel settore turistico; nel corso della sua carriera ha lavorato in agenzie di marketing e comunicazione, collaborando con numerosi stakeholder del settore. La sua recente esperienza in un noto tour operator le ha permesso di approfondire le dinamiche corporate, sviluppando competenze che oggi porta con sé nel nuovo contesto istituzionale.

“Intraprendo questo percorso con determinazione - commenta Crespi -, con l’obiettivo di ascoltare le esigenze del mercato, sperimentare nuove collaborazioni e promuovere approcci innovativi. Il mio obiettivo è contribuire alla valorizzazione delle unicità del territorio israeliano, affinché il turismo possa tornare a essere uno strumento di arricchimento, condivisione e conoscenza reciproca”.