Jtb: “La Giamaica è tornata nel pieno delle attività turistiche”

La Giamaica si mette alle spalle l’uragano Melissa. In uno statement ufficiale, il Jamaica Tourist Board conferma che il Paese “è ufficialmente tornato nel pieno delle sue attività turistiche” e “non vede l’ora di riabbracciare i visitatori che desiderano organizzare una fuga invernale al caldo, circondati da musica, mare cristallino e paesaggi immersi nel verde”.

Per aiutare i visitatori a scoprire l’isola, l’ente suggerisce una selezione di luoghi in cui l’anima giamaicana si svela in tutta la sua autenticità.

Tra questi Ocho Rios, con la foresta pluviale, le iconiche Dunn’s River Falls, e Port Antonio, con la sua natura incontaminata. E ancora Kingston, cuore creativo, nonché capitale culturale e gastronomica dell’isola.