Il Giappone spingerà sui turisti Over20 per ampliare e destagionalizzare la propria offerta turistica.

Alla guida in Italia della Japan National Tourist Organization da appena una settimana, il nuovo direttore Ken Toyoda ha idee già molto chiare su come valorizzare al massimo gli arrivi record dal Belpaese.

“Fra gennaio e giugno 2024 abbiamo registrato un +61,9% di visitatori italiani sul corrispettivo periodo 2023, pari a circa 96.100 arrivi - spiega Toyoda, in arrivo dalla sede JNTB di Toronto e con alle spalle anni nell’ospitalità come sales per Tokyo Disney Resort e Four Seasons Hotel Tokyo - numeri superiori anche ai livelli 2019. Con l’avvio del collegamento diretto Milano Malpensa-Tokyo Haneda dal 3 dicembre, operato da All Nippon Airways tre volte la settimana, prevediamo una chiusura d’annata eccezionale”.

Grazie allo yen ancora debole, la destinazione sta intercettando fasce di viaggiatori sempre più ampie, inclusi giovanissimi per nulla intimoriti dalla possibilità di esplorare nuove località fuori dalla classica Golden Route rappresentata Tokyo-Kyoto-Osaka-Hiroshima e, da qualche anno, anche Kanazawa.

“Esiste un Giappone rurale appena fuori dal circuito classico - aggiunge Toyoda - che può offrire ampie soluzioni all’overtourism del periodo della fioritura dei ciliegi, soprattutto per la disponibilità di hotel di qualità e a buon mercato. Vogliamo però rafforzare anche l’offerta verso Okinawa, in quanto meta di forte valore culturale oltre che balneare, nonché su Hokkaido, paradiso per l’outdoor lanciato dall’Adventure Travel World Summit 2023”.