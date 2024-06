La Giordania che resiste:“Siamo una meta sicura”

La Giordania non è ancora fuori dal suo periodo ‘nero’, ma forse si comincia ad intravedere una luce in fondo al tunnel che sta attraversando. “Purtroppo dallo scorso 7 ottobre viviamo in un una situazione di continui errori fatti soprattutto di pregiudizi - ha spiegato a TTG Italia Marco Biazzetti, country manager del Jordan Tourist Board Italy -. Lo continuiamo a ripetere da mesi, la Giordania non è in guerra, non è coinvolta in nessun modo nel conflitto”.

A creare questo clima di difficoltà, che ha praticamente azzerato il turismo internazionale nel Paese, secondo il Jtb avrebbero influito anche le cancellazioni di voli effettuate da Ryanair e confermate almeno fino ad ottobre. “Abbiamo portato tanti giornalisti e tour operator in questi mesi in Giordania, e hanno potuto verificare sul campo la tranquillità della situazione, ma nulla è cambiato” ha aggiunto Biazzetti.

Non sembra aver funzionato neanche la strategia degli incentive: “Forse la campagna di comunicazione non è stata recepita neanche dai t.o., sta di fatto che abbiamo avuto una sola richiesta “ ha concluso il country manager di Jtb.

Gli operatori comunque non mollano la presa, continuando a credere in una destinazione che lo scorso anno ha regalato risultati brillanti, e attendono una ripresa ormai prossima continuando a scommettere e investire sulla meta.

“Avevamo programmato una campagna di promozione per la primavera - ha dichiarato Giancarlo Brunamonti, direttore tour operating di Kuda -; l’abbiamo rimandata ma ora partiremo, confidando nel futuro”.

“Per noi la Giordania è una destinazione chiave - aggiunge Barbara Cipolloni, product manager di King Holidays -. Siamo stati tra i primi ad impegnarci per promuoverla in seguito alla crisi dello scorso autunno e stiamo continuando ad investire con molto prodotto, comprese diverse partenze garantite da agosto a ottobre e fam-trip. Oggi notiamo alcuni segnali di ripresa. Ci auguriamo che tutto il lavoro svolto porti presto i suoi frutti ”.