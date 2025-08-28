La Groenlandia riprende i voli internazionali dopo un giorno di stop

Nella giornata di ieri, 27 agosto, l’Autorità dei Trasporti Danese ha sospeso temporaneamente i controlli di sicurezza per i passeggeri internazionali in partenza dall’aeroporto di Nuuk, la principale porta d’accesso alla Groenlandia.

Secondo l’Autorità, come riporta travelmole.com. la sospensione è dovuta al fatto che la formazione del personale responsabile dei controlli non soddisfaceva pienamente i requisiti. Lo stop non ha interessato tuttavia il traffico nazionale, per il quale i controlli sono continuati senza interruzioni.

Un team di personale di sicurezza certificato proveniente da due aeroporti danesi è arrivato a Nuuk ed è pienamente pronto a riprendere le operazioni internazionali oggi, giovedì.