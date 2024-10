Un totale di 40,8 milioni di visitatori nel 2023, con un forte peso del mercato domestico, e 34.100 arrivi dall’Italia con una crescita, sul 2022, del 41,5%. È questo il profilo di Las Vegas, una città che non perde il suo appeal e che si rinnova costantemente.

Tra nuove aperture che arricchiscono il segmento hospitality - che attualmente conta un totale di 151mila camere in diverse categorie -, un comparto Mice in ascesa con 6 milioni di arrivi nel 2023 e gli eventi sportivi, la Sin City a stelle e strisce rimane tra le preferenze dei viaggiatori che scelgono gli Stati Uniti per le proprie vacanze. “Stiamo puntando molto sullo sport - spiega Molly Castano, Director of Public Relations di Las Vegas Convention & Visitors Authority -. Lo storico hotel Tropicana è stato demolito un paio di settimane fa per lasciare il posto a un nuovo stadio del baseball”.

Particolare attenzione merita la Formula 1, un appuntamento che lo scorso anno - alla sua prima edizione - ha generato un indotto quanto mai rilevante. I visitatori recatisi a Las Vegas per l’occasione hanno speso 3,6 volte più dei semplici turisti, con un soggiorno medio di 4,1 notti e una spesa pro capite di oltre 4mila dollari, in aggiunta al prezzo del biglietto per la gara.

“Tanti sport si svolgono in un’arena o in uno stadio; per la Formula 1, al contrario, è coinvolta tutta la città e numerosi hotel - conclude Castano -. Si tratta di un momento che illumina Las Vegas a livello internazionale e quest’anno proprio in concomitanza col Gran Premio ci sarà anche il Neon City Festival così da ampliare ulteriormente la nostra offerta durante queste giornate di grande visibilità”.