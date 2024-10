Gli Stati Uniti restano una delle destinazioni preferite dei viaggiatori italiani. Lo racconta Mia Hezi, presidente di Visit Usa Italy, che in occasione di TTG Travel Experience ha fatto il punto su andamenti, tendenze e novità dell’associazione.

“Il trend positivo iniziato a metà del 2023 si è mantenuto sulla stessa frequenza anche durante quest’estate - ha rimarcato -. Gli operatori confermano che le prenotazioni si stanno muovendo con un ottimo passo, tanto che molti t.o. stanno già lavorando per la primavera 2025”.

Se da una parte il focus principale rimane sulle città, dall’altra gli italiani sono sempre più alla ricerca di esperienze autentiche e immersive. “L’italiano ha bisogno di connettersi con l’ambiente circostante - ha sottolineato Hezi -. Vogliamo capire la storia che c’è dietro un luogo, così da diventare anche noi parte di questo storytelling”.

Attualmente Visit Usa Italy si trova in una fase di ristrutturazione, con l’obiettivo di creare un piano di attività ricco e a beneficio di tutti i soci, spingendo sulla promozione della destinazione. “Abbiamo appena accolto Visit Orlando come nuovo socio - ha spiegato Hezi -. Stiamo inoltre riscontrando un ritrovato interesse da parte di Las Vegas e ci aspettiamo l’ingresso in associazione di quattro compagnie aeree”.