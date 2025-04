Tutto iniziò nel 1991, quando una coppia di inglesi aveva scoperto una zona della Cappadocia particolarmente adatta al volo in mongolfiera. Da lì l’idea di portare i turisti a 1.000 metri dal suolo per ammirare il paesaggio da una prospettiva insolita.

Ma è con l’avvento dei social che i voli in mongolfiera diventano una vera e propria mania. Il business esplode ed oggi è arrivato a valere dagli 800mila euro al milione al giorno.

Come calcola corriere.it, il business delle mongolfiere coinvolge una media di 4mila turisti al giorno, per circa 200 euro a testa. E anche il prezzo contribuisce a far capire le dimensioni del fenomeno, dal momento che prima della pandemia il costo di fermava a 70 euro.

Un giro d’affari che non teme nemmeno le condizioni atmosferiche. Se il meteo impedisce i decolli, infatti, i prezzi di quelli dei giorni successivi si impennano e possono arrivare anche a 400 o 500 euro per un’ora.