Non solo leisure, la Turchia guarda al segmento business. Il Paese sta ridefinendo l’esperienza Mice, con strutture all’avanguardia e iniziative industriali innovative. Un’operazione che sta interessando tutte le destinazioni, a partire dalla capitale.

Per consolidare la posizione di Istanbul come destinazione congressuale, il Governo ha lanciato una nuova cooperazione strategica, che riunisce le principali parti interessate dell’industria turca dei meeting e degli eventi per snellire il processo di candidatura, migliorare la partecipazione dei delegati e fornire pacchetti di supporto completi per i congressi internazionali.

L’iniziativa è guidata dal Ministero della Cultura e del Turismo, dall’Agenzia per la Promozione e lo Sviluppo del Turismo della Türkiye (TGA), dalla Città Metropolitana di Istanbul, dalla Camera di Commercio di Istanbul, dall’Ufficio per i Congressi e i Visitatori di Istanbul (ICVB), dalla Turkish Airlines, dalla Pegasus Airlines, dall’Associazione Alberghiera della Türkiye (TUROB) e dai due principali aeroporti di Istanbul: l’aeroporto İGA di Istanbul e l’aeroporto Sabiha Gökçen (SAW).

Attraverso questa alleanza, İstanbul sta introducendo un approccio olistico al turismo congressuale, garantendo agli organizzatori di eventi internazionali supporto continuo per portare i loro congressi in città.

Affari e tempo libero

Per spingere gli arrivi business, la Türkiye punta inoltre su destinazioni che possano consentire di unire affari e tempo libero. È il caso di Antalya, una destinazione Mice per tutto l’anno, con oltre 300 hotel a cinque stelle e oltre 175.000 posti a sedere per eventi di alto profilo, a cui si uniscono spiagge mediterranee, antiche rovine e sapori mediterranei.

Bodrum, rinomata per le sue località costiere, i locali sofisticati e lo stile di vita lussuoso, è la destinazione ideale per i viaggi premio. Con voli diretti dalle principali capitali europee, offre ristoranti esclusivi segnalati dalla Guida Michelin, spiagge con Bandiera Blu, shopping di alto livello ed esperienze iconiche come le crociere blu.

Ci sono poi İzmir, il centro degli affari e dello stile di vita dell’Egeo; e la Cappadocia, ideale per team building e incentive di charme.