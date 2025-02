Turchia da record: +6,1% di turisti stranieri nel solo mese di gennaio

Partenza d’anno in fortissima crescita per la Turchia, che non accenna a rallentare dopo un 2024 di numeri record. Nel solo mese di gennaio, il Paese ha fatto registrare un +6,1% in termini di arrivi turistici stranieri, raggiungendo i 2,17 milioni di pax.

Gli arrivi sono cresciuti in modo notevole dall'Iran (+13,6% a 240,6 mila), dalla Bulgaria (+2,1% a 165,8 mila) e dalla Germania (+5,4% a 150,6 mila). Al contrario, le visite sono diminuite principalmente dalla Russia (-11,6% a 203,7 mila) e dalla Georgia (-4,3% a 93,1 mila). L'anno scorso, la Turchia ha accolto 52,6 milioni di turisti internazionali, ottenendo un aumento del 7% rispetto all'anno precedente e stabilendo un nuovo record di entrate turistiche di 61,1 miliardi di dollari secondo i dati del Turkish Statistical Institute.

Istanbul ha continuato a essere la principale destinazione turistica della Turchia, attirando 18,6 milioni di visitatori e mantenendo il suo status di città più gettonata per i turisti internazionali.