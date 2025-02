Turchia, 2024 anno record per il turismo: cresce il mercato italiano

Numeri record per la Turchia nel 2024. Il Paese ha chiuso il suo anno migliore, con 62.269.890 visitatori (l’obiettivo era 60 milioni), registrando una crescita del 9,8% sul 2023 e del 20,3% rispetto al 2019.

Le entrate turistiche hanno raggiunto i 61,1 miliardi di dollari, in aumento dell’8,3% rispetto all’anno precedente.

Principali bacini di riferimento si sono confermati l’Europa, il Medio Oriente e l’Asia centrale, con Russia, Germania e Regno Unito a dominare il mercato.

Bene anche mercati emergenti come le Americhe, l’India e la Cina, che hanno registrato una notevole crescita nel 2024: dell’8,1% per gli Stati Uniti, del 65,1% per la Cina e del 20,7% per l’India.

Il soggiorno medio dei visitatori internazionali si è attestato sui 10,7 giorni e il fatturato per visitatore è stato di 972 dollari.

Quanto al mercato italiano, lo scorso anno sono stati 719.668 i visitatori provenienti dalla Penisola, il 19,5% in più rispetto al 2023. Solo nel mese di dicembre sono state più di 52mila le partenze dall’Italia, in aumento del 22,3% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.