I viaggiatori italiani continuano a riempire le vie della Grande Mela. Migliorano, infatti, le previsioni sul numero di arrivi che entro la fine del 2024 dovrebbero toccare quota 706mila, con un +21,3% sul 2023. “Il mercato italiano tornerà ai livelli pre-pandemici nel 2025 - spiega Britt Hijkoop, vice president, communications - international di New York City Tourism + Conventions -. Nel 2023, inoltre, una volta a Nyc gli italiani hanno speso un totale di 893 milioni di dollari, ossia 1.500 dollari pro capite”.

L’identikit del visitatore

Il profilo del visitatore della Penisola rivela un interesse per le attività culturali, i musei e le gallerie d’arte nonché per gli eventi sportivi, con un soggiorno medio di 7,1 giorni.

Guardando i risultati di New York a livello globale, si stimano cifre importanti per il periodo compreso tra Thanksgiving e Capodanno. “Dovremmo accogliere 7,5 milioni di turisti, per noi è la stagione principale che arriva sfruttando il traino di inizio autunno con eventi come gli Us Open di tennis e la Fashion Week”.

Per i prossimi mesi sono in pipeline una serie di aperture che contribuiranno a portare il numero di camere di hotel attualmente disponibili (121,7 mila) a 126mila nel 2026. “Il The Surrey sarà inaugurato a brevissimo con il brand Corinthia - aggiunge Hijkoop -. Il 15 novembre – conclude – tornerà attivo il Four Seasons Hotel New York, mentre nella primavera del 2025 si taglierà il nastro del Waldorf Astoria totalmente rinnovato e del Faena New York, che con 120 stanze arricchirà l’offerta del Meatpacking District”.