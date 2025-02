Portogallo: italiani in aumento del 4,5%

Il Portogallo piace agli italiani. A confermarlo i dati 2024, che indicano il nostro come il mercato europeo con la più alta crescita percentuale su base annua del numero di turisti. Un trend già verificatosi nel 2023 e confermato dai risultati dello scorso anno.

Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica e la Banca del Portogallo, il settore ricettivo ha registrato nel 2024 un totale di 860 mila 700 ospiti italiani per complessivi un milione 992 mila 200 pernottamenti, corrispondenti a una crescita rispettivamente del 4,5% e dell’1,8% rispetto al 2023.

I ricavi turistici di questo mercato hanno raggiunto i 699 milioni di euro, registrando una crescita del 3,7%% rispetto all’anno precedente.

In termini globali, i pernottamenti in Portogallo sono stati pari a 80,3 milioni nel 2024, traducendosi in un aumento del 4%, con una crescita del 2,4% dei pernottamenti dei residenti e del 4,8% di quelli dei non residenti.

Il Regno Unito è rimasto il principale mercato per il Portogallo, con una quota del 18,1%, seguito da Germania (11,3%) e Spagna (9,7%). L’Italia rappresenta ormai il 3,5% del totale dei pernottamenti.