Rixos sbarca in Vietnam con un mega resort a Phu Quoc

Ennismore porta il brand Rixos in Vietnam. La società di ospitalità lifestyle e tempo libero, in collaborazione con Sun Hospitality Group, membro di Sun Group, ha annunciato la nascita di Rixos Phu Quoc, prima destinazione Rixos nel Sud-Est asiatico, che aprirà a metà del 2026.

Adagiato sulle spiagge di sabbia di Hon Thom (Isola dell'ananas), Rixos Phu Quoc inviterà gli ospiti a scoprire le sue 1300 camere divise in cinque categorie, tra cui 207 suite, tutte con viste sull'oceano e accesso diretto alla costa e i suoi 22 ristoranti e bar.

Gli ospiti potranno godere di una serie di strutture esclusive, con un'area spiaggia adatta alle famiglie con numerosi parchi giochi e un Rixy Kids Club per intrattenere i più piccoli, strutture dedicate agli sport acquatici e al fitness per gli amanti dell'adrenalina e un anfiteatro multifunzionale pronto a ospitare un fitto programma di intrattenimento dal vivo.

Oltre alla varietà di attività offerte, il resort dispone anche di numerose piscine, spazi di gioco all'aperto per scacchi, bowling e tennis e un'ampia spa. La decisione di Rixos di scegliere Hon Thom, situato all'interno dell'ecosistema Sun Paradise Land a Phu Quoc, per lanciare il suo primo resort all-inclusive nel Sud-Est asiatico non solo offre a Phu Quoc un'opportunità unica per la crescita, ma conferma anche l'eccezionale potenziale dell'ecosistema Sun Paradise Land.