E’ previsto per oggi il primo volo che dovrebbe consentire il rientro in Italia dei primi degli oltre 80 turisti bloccati nell’isola di Socotra, in Yemen. “La compagnia aerea yemenita ha accettato di predisporre domani un primo volo, con destinazione Gedda, in Arabia Saudita, per iniziare a risolvere il blocco dei voli nell’isola di Socotra – si legge in una nota del Ministero degli Esteri -. La Farnesina e l’Ambasciata d’Italia a Riad, competente per lo Yemen, continua a tenere i contatti con i turisti italiani coinvolti e sta premendo sulle autorità e sulle compagnie aree regionali per predisporre nuovi voli, mantenendo aperto lo spazio aereo”.

Nel comunicato la Farnesina ricorda che il sito Viaggiare Sicuri riporta come i viaggi in Yemen, compresa l’isola di Socotra, siano assolutamente sconsigliati. “Dal 2018 Socotra si trova sotto il controllo del “Consiglio Transitorio del Sud (STC)”, gruppo separatista appoggiato dagli Emirati Arabi Uniti e in contrasto con il governo yemenita internazionalmente riconosciuto, sostenuto dall’Arabia Saudita. Gli scontri tra STC e forze governative hanno comportato anche la chiusura dello spazio aereo sopra Socotra dal 1 gennaio, bloccando il rientro di oltre 400 turisti stranieri”, conclude la Farnesina.