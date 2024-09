Stati Uniti, boom di entrate dal turismo internazionale: 147 miliardi di dollari nei primi 7 mesi

E’ un vero e proprio boom quello delle entrate valutarie derivanti dal turismo internazionale negli Stati Uniti. Il Paese si conferma al centro dell’attenzione del mercato e nei primi sette mesi dell’anno ha fatto registrare un incremento di oltre 16 punti percentuali, arrivando a sfiorare i 150 miliardi di dollari.

Analizzando nel dettaglio i dati relativi al solo mese di luglio, il National Travel and Tourism Office mette in evidenza come gli acquisti di viaggi e beni e servizi legati al turismo da parte di visitatori internazionali che viaggiano negli Stati Uniti sono stati pari a 11,6 miliardi di dollari (rispetto ai 10,1 miliardi di dollari del luglio 2023), con un aumento del 15% rispetto all'anno precedente. Questi beni e servizi includono cibo, alloggio, attività ricreative, regali, intrattenimento, trasporto locale negli Stati Uniti e altri articoli accessori ai viaggi all'estero. A questi vanno aggiunti oltre tre miliardi per le spese durante i voli e altri sei per voci quali il turismo medico o i viaggi studio.