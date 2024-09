Suites Global sbarca in Italia. Il Dmc/tour operator di Dubai fa il suo debutto nel mercato italiano con la promessa di proporre un prodotto a 360° dedicato al Medio Oriente.

Nei primi cataloghi 2024/2025 - già disponibili sul sito dell’operatore - un’ampia gamma di tour con guida in italiano e in altre sette lingue, trasferimenti, visite guidate, ingressi ai musei ed altre attrazioni.

“Siamo nati per distribuire il prodotto ai nostri clienti in maniera tecnologica, veloce e sempre competitiva - spiega Luca Fenzo, chief executive officer -. Abbiamo adottato degli strumenti elettronici in grado di fornire ai nostri clienti, agenzie di viaggi e tour operator, il nostro inventory di hotel in Medio Oriente. In aggiunta alle nostre collaborazioni con la grande distribuzione, offriamo ai nostri clienti un catalogo completo per prenotare tour e servizi a terra in modo semplice ed efficiente, mantenendo sempre prezzi competitivi disponibili tutto l’anno. Ciò che ci distingue è la nostra forte presenza locale, la nostra flotta di mezzi di proprietà e il nostro staff multilingue che offre supporto dedicato in italiano“.

Punto di forza dell’operatore, aggiunge Fenzo, la “combinazione tra un classico tour operator e un distributore online. Siamo specializzati in gruppi, gruppi di serie, viaggi incentive e, naturalmente, FIT. Come tour operator tradizionale, disponiamo di uffici locali in tutto il territorio degli Emirati Arabi Uniti, del Qatar e dell’Oman, pronti a fornire tutto il necessario ai nostri clienti per sfruttare al meglio i nostri tour e viaggi incentive. I nostri servizi sono offerti anche in lingua italiana, oltre alle altre cinque lingue parlate dalle nostre guide.”

L’operatore propone un’offerta integrata di servizi a terra, hotel e tour con tariffe competitive. “Il nostro impegno per la vostra esperienza di viaggio va oltre la prenotazione dell’hotel - precisa Piero Orsoni, chief operating officer -. Negli Emirati Arabi Uniti, terra nota per la sua ricca storia, l’architettura futuristica e il lusso senza pari, offriamo una gamma di servizi a terra progettati per arricchire il vostro soggiorno. Dai trasferimenti aeroportuali convenienti, che promettono un arrivo ed una partenza senza problemi, a tour emozionanti, attività ed escursioni che vi immergono nel cuore della cultura degli UAE, abbiamo tutto. Attraverso i nostri servizi completi, Suites Global mira a ridefinire cosa significa viaggiare. Con noi, il vostro viaggio inizia nel momento in cui cominciate a pianificare. Lasciate che ci prendiamo cura dei dettagli, così potrete immergervi nell’avventura, nella scoperta e nel lusso che vi attendono”.