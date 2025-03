Svizzera, 2025 nel segno del turismo sportivo

Palla al centro per la Svizzera. Con i Campionati europei di calcio femminile in programma dal 2 al 27 luglio, quest’anno la Confederazione punta a intercettare oltre 700mila nuovi arrivi solo per il grande evento di Euro 2025, mettendo in campo le sue migliori risorse di turismo sportivo.

“Abbiamo nominato 8 giocatrici della nostra Nazionale come testimonial delle otto città ospitanti della manifestazione - ha spiegato Christina Gläser, direttrice di Svizzera Turismo - perché i Campionati rappresentano il momento di massima visibilità per un territorio che offre opportunità attive molto diversificate: dagli sport acquatici sui laghi di Ginevra e Losanna ai dieci circuiti trekking alle porte di Berna, ogni tipologia di viaggiatore può oggi vivere esperienze outdoor memorabili”.

Fra queste, anche il Vallese Capitale mondiale di mountain bike dal 30 agosto al 14 settembre, la prima edizione dei Campionati mondiali di basket Under19 nella vaudoise Aréna di Losanna, senza dimenticare la grande vetrina dell’Eurovision Song Contest dal 10 al 17 maggio, condotto dall’ambassador di Svizzera Turismo Michelle Hunziker.

“Lasciamo alle spalle un’annata positiva - aggiunge Gläser - visto che il 2024 ha registrato quasi 43 milioni di pernottamenti in hotel, il 2,6% in più del 2023, con una movimentazione degli italiani maggiore rispetto alla loro permanenza: +2,2% di arrivi contro un -0,2% di pernottamenti. La nostra nuova strategia marketing, d’altra parte, punta a far arrivare i visitatori giusti nei luoghi e nei momenti giusti, sfruttando soprattutto l’efficiente rete di collegamenti ferroviari con l’Italia”.