Thailandia: obiettivo 39 milioni di arrivi turistici nel 2025

Durante l’evento inaugurale della nuova rotta Roma-Bangkok di Ita Arways Thapanee Kiatphaibool, governatore di Tat (Tourism Authority of Thailand), ha sottolineato che non si tratta solo di una connessione diretta tra due Paesi, ma di un’opportunità per promuovere ulteriori destinazioni in Thailandia e creare nuove possibilità per i viaggiatori”.

La Thailandia, sulla buona strada per raggiungere l’obiettivo di 35 milioni di arrivi turistici internazionali entro il 2024, sta già lavorando per raggiungere l’obiettivo di 39 milioni per il 2025, che Thapanee ha descritto come un grande anno per il turismo e lo sport in Thailandia grazie alla campagna Amazing Thailand Grand Tourism Year 2025. “Abbiamo in programma progetti speciali, privilegi per i viaggiatori e un forte impegno verso il turismo sostenibile“ ha aggiunto, evidenziando la volontà di creare un’offerta turistica innovativa e responsabile. Un altro tema centrale è “l’importanza della cooperazione internazionale per valorizzare il turismo e il commercio tra la Thailandia e l’Italia, così come altri Paesi europei. Il dialogo e la collaborazione tra nazioni sono fondamentali per rafforzare il settore turistico e commerciale“.