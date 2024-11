L’avvio della rotta diretta tra Roma e Bangkok, operata da Ita Airways, segna un importante traguardo nelle relazioni tra Thailandia e Italia. “Questo volo diretto - ha sottolineato il ministro del Turismo tailandese Sorawong Thienthong - non solo agevolerà i viaggiatori italiani che desiderano scoprire la Thailandia, ma inviterà anche i tailandesi a esplorare le bellezze dell’Italia”. Il ministro ha poi aggiunto che “nel 2023 il turismo si è confermato un pilastro essenziale per l’economia tailandese, generando oltre 10 miliardi di baht grazie ai visitatori internazionali. Il turismo è una finestra sul mondo. Rafforza i legami tra culture diverse e arricchisce il patrimonio umano del nostro Paese”.

Gli obiettivi futuri

Guardando al futuro, la Thailandia mira a consolidare la sua posizione, raggiungere 3,4 trilioni di baht per il 2025 puntando su strategie ben precise come “offrire esperienze uniche, portare alla ribalta città meno conosciute, trasformare la Thailandia nella porta d’accesso privilegiata alla regione del Sud-Est asiatico, migliorando le connessioni regionali, ospitare grandi eventi globali, promuovere un concetto di “viaggio per tutti”, con un’offerta pensata per ogni generazione, genere ed esigenza”. Il ministro ha infine ringraziato Ita Airways per la nuova rotta, definendola “un simbolo tangibile della cooperazione tra i due Paesi”.