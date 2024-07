Con un raddoppio degli arrivi in 12 anni Santorini, una delle isole più famose della Grecia, è sull’orlo della saturazione turistica. A lanciare l’allarme il sindaco Nikos Zorzos il quale, in un video su YouTube, parla di “tassi di crescita irrazionali”. Se lo scorso anno la Grecia ha registrato il record di 32,7 milioni di visitatori, la sola Santorini - come spiega lecotouristique.com - ne ha attirati 3,4 milioni, per una popolazione di 15.500 persone. Nel 2012 erano 1,7 milioni.

“Questo aumento - lamenta il sindaco - causerà sicuramente grossi problemi. Lo Stato, però, non ha prestato attenzione alle nostre richieste” insiste il primo cittadino, che da anni lotta con il Governo.

Il limite posto ai crocieristi, che dal prossimo anno non potranno essere più di 8mila al giorno, potrebbe non bastare. “Dobbiamo porre dei limiti se non vogliamo sprofondare nell’overtourism - conclude Zorzos -, ad esempio fermare l’aggiunta di posti letto, siano essi in hotel o in case vacanza”.

Secondo la Hellenic Ports Association nel 2023 sono state 800 le navi da crociera che hanno attraccato sull’isola, scaricando quasi 1,3 milioni di passeggeri.