Egitto, l’hospitality investe sui talenti: accordo tra EHA e Sommet Education

L’Egyptian Hotels Association ha siglato una partnership strategica con Sommet Education, gruppo globale leader nella formazione hospitality, per elevare gli standard professionali del settore alberghiero egiziano. L’accordo biennale, sostenuto dal Ministero del Turismo, coinvolge le rinomate scuole Glion e Les Roches e prevede accesso esclusivo a programmi executive, master e corsi di certificazione per i membri EHA, con borse di studio parziali e una full scholarship assegnata dalla Sommet Education Foundation.

Tra gli obiettivi quello di formare una nuova generazione di professionisti competitivi a livello internazionale, in linea con la strategia nazionale per accogliere 30 milioni di turisti entro il 2031. Previsti anche otto eventi congiunti dedicati a networking e aggiornamento continuo. “È una svolta per il nostro comparto - ha dichiarato Mohamed Ayoub, presidente EHA . Puntiamo su formazione e visione globale per rafforzare il nostro posizionamento nell’hospitality mondiale”.