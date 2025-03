Turismo negli States: Uk e Germania invitano a seguire rigidamente le regole

Germania e Regno Unito hanno aggiornato le linee guida per i propri cittadini in viaggio negli States.

Come afferma travelweekly.com entrambi gli aggiornamenti indicano che i viaggiatori devono attenersi scrupolosamente alle norme di ingresso, poiché l’amministrazione Trump ha rafforzato i controlli alle frontiere.

In particolare, le autorità tedesche affermano: né un’autorizzazione Esta valida né un visto valido per gli Stati Uniti costituiscono un diritto di ingresso negli Stati Uniti. La decisione finale in merito all’ingresso è presa dal funzionario di frontiera degli Stati Uniti. Si consiglia di portare la prova del viaggio di ritorno (ad esempio, la prenotazione del volo) all’ingresso. Non esiste alcun ricorso legale contro questa decisione. Le missioni diplomatiche tedesche all’estero non sono in grado di influenzare l’annullamento di un diniego di ingresso”.