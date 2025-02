Cinque anni fa, a fine gennaio, la Gran Bretagna usciva dall’Unione europea. A oggi, qual è la situazione del Paese? Luci e ombre si alternano nella valutazione che emerge dal rapporto The Brexit Files redatto da ‘Uk in a changing Europe’.

Secondo le stime dell’Ufficio per la Responsabilità di Bilancio, la Brexit determinerà, nel lungo termine, un volume di importazioni ed esportazioni più basso del 15% rispetto a quello che si sarebbe realizzato qualora il Regno Unito fosse rimasto nella Ue.

Guardando, parallelamente, alle cifre elaborate dagli economisti, a loro avviso l’impatto negativo della Brexit sul Pil potrebbe superare il 5%, ma non si può trascurare l’incidenza di altri fattori come, per esempio, le spinte inflazionistiche e l’aumento dei costi dell’energia, che andrebbero a gonfiare i risultati.

A oggi, la Gran Bretagna resta solida nei servizi finanziari mentre perde mordente sulla manifattura. Positive sono, invece, le performance del commercio con i servizi che registrano un trend positivo e il commercio di beni soltanto leggermente in flessione.

Infine, come riporta corriere.it, si può dire come l’economia britannica abbia subito un calo rispetto agli anni pre-Brexit e pre-pandemia, così come tutte le maggiori economie europee.

Non va inoltre dimenticato che le recenti previsioni del Fondo monetario internazionale danno la Gran Bretagna in crescita dell’1,5% nel 2025 e dell’1,6% nel 2026, al di sopra dell’Eurozona e meglio di Paesi come l’Italia.