Da giugno a settembre Go To Fly collegherà Forli a Vienna con un volo settimanale. Un’opportunità in più per scoprire la Stiria e la Carinzia, al centro del webinar in programma martedì 16 aprile (ore 14.30-15.30), a cura di Austria Turismo e Austria Vacanze t.o. in collaborazione con TTG Italia.

La proposta offre notevoli opportunità soprattutto alle agenzie di viaggi dell’Emilia Romagna, ma in generale a chi serve clienti nel Centro Italia, e per apprezzarne meglio i dettagli basta compilare il modulo d’iscrizione a questo link. Grazie ad Austria Turismo sono stati predisposti pacchetti viaggio su misura, inclusivi dei nuovi voli e perfetti per scoprire sia i capoluoghi dei due Länder, Graz Città Unesco e Klagenfurt, sia i territori circostanti raggiungibili attraverso i nuovi voli su Vienna.

Cuore verde dell’Austria, in soli pochi chilometri la Stiria mette infatti a disposizione ghiacciai alpini e frutteti, castelli e centri termali; la Carinzia è invece il cuore pulsante della regione Alpe-Adria, ricca di laghi balneabili, slow trails e prima meta slow food in Europa. Gli interventi previsti per il webinar garantiscono inoltre il massimo livello di competenza, godendo dei contributi di Kathrin Ploder-Augurusa (Austria Turismo), Laura Corbetta (Austria Vacanze TO), così come di Elke Maidic (Ente regionale della Carinzia) e Belinda Schagerl (Ente regionale della Stiria).

Iscriviti cliccando qui