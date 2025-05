Vietnam, nuovo boom di italiani nel 2025

Itinerari lunghi, articolati e sofisticati. Ha solo parole di lodi per i visitatori italiani Nguyen Trung Khanh, presidente dell’Autorità nazionale del Turismo del Vietnam, ospite a Milano per la presentazione del nuovo volo Milano Malpensa-Hanoi di Vietnam Airlines.

“Grazie all’esenzione dal visto in vigore dal 2015 - ha dichiarato - e alla libera permanenza sino a 45 giorni riconosciuta due anni fa, gli arrivi dal Belpaese crescono di pari passo cona la qualità dei viaggi. Nel 2024 abbiamo accolto 98 mila turisti italiani, con un incremento del 56% sulla stagione precedente, mentre nei primi quattro mesi di quest’anno siamo già arrivati a 42 mila 500 visitatori, il 32,6% in più del corrispettivo periodo 2024: il maggiore incremento in Europa. A renderci particolarmente entusiasti, però, sono l’apprezzamento degli italiani non solo per i centri culturali come Hanoi, Hué od Hoi An, ma soprattutto per le nuove forme di ecoturismo comunitario nei villaggi etnici dell’interno, così come l’interesse per cooking classes e coffee tours, oltre che per la scelta di soggiorni mare con taglio sempre più luxury”.

Se l’Italia è destinata a diventare un mercato chiave del Vietnam anche in termini di flussi outgoing, grazie al nuovo volo diretto di Vietnam Airlines, l’appeal internazionale della terra di Ho Chi Minh ne fa oggi la “destinazione a più rapida crescita dell’intero Sud-est asiatico”: i primi quattro mesi del 2025 hanno segnato uno storico record di crescita, con 7,67 milioni di visitatori stranieri (+23%), lasciando prevedere il superamento in slancio dei circa 17,5 milioni complessivi registrati nel 2024.

“A differenza di altre nazionalità - ha evidenziato Nguyen Quy Phung, international relations & tourism marketing director Vietnam National Authority of Tourism - gli italiani si trattengono mediamente dai 15 ai 20 giorni, ma i giovani tendono a spingersi oltre il mese di soggiorno grazie a un costo della vita molto più contenuto che in Europa. Questo permette di sperimentare più facilmente hotel 5 stelle in formula benessere, sul modello dei nuovi Garrya Mù Cang Chai retreat o Wafaifo Resort Hoi An longevity resort, nonché pacchetti rural homestay”.