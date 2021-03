Elefante: l'occasione Ecoluxury Point per le agenzie

di Oriana Davini

09:42

Un modo per distinguersi dalla massa quando la ripresa porterà a un'abbondanza di offerta: così Enrico Ducrot, a.d. dei Viaggi dell'Elefante, aggiunge nuovi tasselli al progetto degli Ecoluxury Point, ovvero adv specializzate su un concetto "in direzione del quale c'è un movimento globale".

In pratica, le adv che scelgono di aderire saranno appositamente formate per presentare ai clienti una serie di prodotti sostenibili, di alta gamma e con un profondo legame con il territorio circostante. Ecoluxury "è una collezione di alberghi retreats all'avanguardia, con servizi particolari dal cibo al design e soprattutto una serie di esperienze e progetti nel territorio circostante che diventano attività e attrazioni per il cliente".



Punto focale del progetto sarà la consulenza delle adv, che secondo il manager sarà sempre più fondamentale nei prossimi mesi. Per questo motivo sulla piattaforma Exoluxury "inseriremo una serie di video sintetici degli hotel ma molto rappresentativi delle esperienze e della filosofia che gli ospiti incontreranno".