di Amina D'Addario

08:04

“Oggi la clientela è molto sensibile alle tematiche dell’ecosostenibilità. Il lusso da solo non basta, è superato. Bisogna andare oltre”.

Enrico Ducrot (nella foto), ad dei Viaggi dell’Elefante, è partito da questa certezza per spiegare quello che saranno gli Ecoluxury Points, agenzie di viaggi "specializzate sul tema della sostenibilità, ma anche dell’alta gamma”, disposte ad avere una brand reputation associata a prodotti attenti al turismo responsabile.



Lo standard Ecoluxury

“L'industria dei viaggi si sta muovendo in questa direzione e sempre di più i tour operator si confrontano con fornitori in giro per il mondo allineati a determinati standard”. Da qui l’idea di andare oltre la collection Ecoluxury e creare una sinergia più profonda con agenzie selezionate e opportunamente formate. “Molte Punto Elefante hanno già venduto questo tipo di prodotto. Ora aggiungiamo un nuovo tassello ed entriamo nello sviluppo operativo di questo progetto”.



La community

La community avrà come punto di partenza l'Italia ma “si svilupperà anche fuori dai confini nazionali dal momento che vediamo arrivare anche richieste dall'estero”.