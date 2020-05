Da Visa un nuovo servizio per piccoli esercenti locali e Pmi

19:30

Visa lancia una nuova piattaforma per aiutare i piccoli esercenti locali e le pmi a digitalizzarsi, con un focus su e-commerce e pagamenti elettronici.

La piattaforma, accessibile sul sito Visa Italia nella sezione Kit digitale per l'impresa, da oggi permette infatti l'accesso a una nuova gamma di servizi per sviluppare l'attività di vendita online, il marketing e l'accettazione dei pagamenti digitali.



"Durante il lockdown, le tradizionali botteghe di quartiere hanno iniziato a familiarizzare con nuove forme di pagamento digitali -spiega Enzo Quarenghi, country manager di Visa in Italia -. Abbiamo predisposto un toolkit di strumenti semplici e di veloce implementazione, per renderli immediatamente operativi online". O. D.