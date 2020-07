Bonus Vacanze, quasi 150mila attivazioni nel primo giorno

15:32

Partenza fulminante per il Bonus Vacanze, che ha preso il via l’1 luglio. Nel primo giorno i bonus attivati sono stati circa 146mila, per un valore economico complessivo attorno ai 67 milioni di euro. I dati, riportati da ilsole24ore.com secondo fonti ministeriali, è stato rilevato alle 21 e 451 sono già stati spesi.

Il Bonus vacanze è un contributo destinato alle famiglie che effettuano soggiorni in strutture ricettive italiane prenotando direttamente. L’importo è modulato secondo la numerosità del nucleo familiare: 500 euro per nucleo composto da tre o più persone; 300 euro da due persone; 150 euro da una persona. Possono ottenerlo i nuclei familiari con Isee fino a 40mila euro.



Il bonus può essere richiesto e viene erogato esclusivamente in forma digitale, mediante la app IO, per i servizi pubblici, cui si accede con Spid o carta d’identità digitale, e può essere speso entro il 31 dicembre 2020.