Salone nautico, le novità della 60ª edizione

Semaforo verde per la 60ª edizione del Salone nautico di Genova, in programma dall’1 al 6 ottobre.

Per poter organizzare la prima edizione post-Covid, I saloni nautici, società che organizza l’evento, ha messo in pratica regole particolarmente severe e misure rigorose per preservare la salute. Come segnalato dal Sole 24Ore, fra le altre ci sarebbero una piattaforma gestionale dedicata all’acquisto dei biglietti d’ingresso esclusivamente online, le telecamere per lo screening della temperatura prima dell’accesso e i tornelli con termoscanner.



“Il complesso percorso che ci porta al Salone nautico di quest’anno – ha ricordato il presidente di Confindustria nautica, Saverio Cecchi – non sarebbe stato possibile senza le aziende di settore, che hanno creduto nel progetto e che saranno a Genova”.