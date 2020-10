Europ Assistance arricchisce la polizza Business Pass per viaggi di lavoro

11:30

Europ Assistance ha rinnovato Business Pass. Si tratta di una versione aggiornata che va incontro alle nuove esigenze legate ai cambiamenti di scenario dettati dal Covid-19.

“Oggi l’attenzione delle imprese alla tutela del proprio personale durante i viaggi di lavoro è più alta rispetto allo scorso anno, quando già la quota delle aziende che stipulavano da una a più polizze assicurative per i viaggi di lavoro raggiungeva il 69%. D’altronde, la necessità di viaggiare per sostenere il business è determinante per molte attività, e la sicurezza e protezione della salute dei dipendenti le priorità da tutelare. Per dare un sostegno concreto alla ripartenza e sostenere le imprese, Europ Assistance ha voluto rispondere con prodotti coerenti ai nuovi bisogni, per dare nuove garanzie e supporto al mercato”, ha commentato Mauro Cucci, chief travel & personal officer di Europ Assistance Italia.



La polizza per i viaggi di lavoro Business Pass si arricchisce con alcune novità: assistenza e rimborso spese mediche garantite in caso di epidemie e pandemia, copertura per liberi professionisti con partita Iva, franchigie sugli infortuni ridotte dal 5% al 2,5%. Oltre alle garanzie già presenti nel prodotto: massimali personalizzabili da 50 mila euro a illimitato con coperture di malattie preesistenti e croniche, rimborso delle spese per la messa in sicurezza degli assicurati in caso di situazione di crisi inclusi gli atti di terrorismo, garanzia annullamento del viaggio per impossibilità a partire del dipendente, innovazioni digitali per la gestione dell’assistenza grazie a MyClinic che permette di parlare con un medico anche in videoconsulto e Gardaword Travel Security per avere informazioni in real time sul paese di destinazione.



Due le versioni di Business Pass: Identity Solution, per le aziende con personale viaggiante identificato nominativamente in anticipo e Flat Solution per le aziende con personale viaggiante da identificare nel periodo di copertura della polizza.