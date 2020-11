World Travel Awards 2020, Italia in grande spolvero

17:15

Assegnati, dal Wta di Londra, i riconoscimenti World Travel Awards 2020, che hanno messo in risalto tante eccellenze di casa nostra.

In grande spolvero la Sardegna, con il Forte Village che si impone in tre sezioni, come miglior “Leading resort”, “Luxury beach resort” e “Sports academy”. Palazzo Doglio a Cagliari è primo nella sezione “New hotel”, il Valle dell'Erica Thalasso & Spa (Santa Teresa di Gallura) vince come “Green resort”, l'Arbatax Park è il primo “Eco resort”, il Pullman Timi Ama di Villasimius vince due categorie, “Family” e “Hotels & Spa”.



Ancora da segnalare, il Lefay Resort & Spa, sulle Dolomiti, che domina come “nuovo resort”, mentre a Venezia l'Hilton Molino Stucky primeggia come “Conference hotel” e il Jw Marriot Resort & Spa svetta per le lune di miele.



La prestigiosa Katara Royal dell'Excelsior Gallia di Milano è la miglior suite d'Europa, mentre il J.K. Place di Capri vince come “Luxury all suite”. Il Cavalieri Waldorf Astoria di Roma è il primo come “Luxury city resort”.



Il leading hotel in assoluto, in Europa, è il Çırağan Palace Kempinski di Istanbul. A. L.