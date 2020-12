08:35

Un’annata eccezionale, che verrà ricordata come uno spartiacque fra il ‘prima’ e il ‘dopo’. Perché niente sarà più uguale. TTG Yearbook 2020 in uscita oggi, anche online nella digital edition, ripercorre le tappe dei principali avvenimenti che hanno infiammato le cronache del comparto turistico.

Pubblicità

I temi affrontati

Tanti i temi affrontati e commentati dai protagonisti, da coloro che hanno cercato di mantenere salda la barra di aziende e attività in un momento in cui ogni certezza sembrava vacillare.



Un anno complesso

In primo piano i principali provvedimenti adottati dal Governo per cercare di arginare gli effetti della crisi sul comparto turistico, ma anche le vicende di Alitalia o la riorganizzazione del Gruppo Alpitour. Colpo d’occhio anche sulle fiere, con l’esperienza di TTG Travel Experience raccontata da Gloria Armiri.



Il destino del long haul

E ancora, la vision sul futuro di alcuni attori molto conosciuti sul lungo raggio come Michele Serra di Quality Group o Danilo Curzi di Idee per viaggiare, che spiegano al direttore di TTG Italia Remo Vangelista come stanno traghettando le loro aziende nel 2021.



Sempre in primo piano su TTG Yearbook 2020 anche le destinazioni che potrebbero trainare la ripresa e le tendenze emerse quest’anno, che continueranno anche nel 2021.



TTG Yearbook è disponibile nella digital edition a questo link