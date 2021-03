IEG spinge sui grandi congressi internazionali

15:39

Malgrado la pandemia, Italian Exhibition Group (IEG), con la sua divisione Event & Conference è riuscito a non fermare il settore dei congressi e degli eventi internazionali.

Nel prossimo mese di maggio, il Palacongressi di Rimini ospiterà un importante meeting internazionale: l’International Strawberry Symposium, inizialmente previsto per il 2020, che si svolgerà in forma ibrida dall’1 al 4 maggio di quest’anno.



Al settore alimentare fa riferimento anche l’European Symposium on Poultry Nutrition in calendario dal 5 all’8 settembre 2022, con una previsione di 1.500 partecipanti, in uno scenario auspicabilmente di nuovo in presenza.



E ancora il World Congress of the International Union of Food Science and Technology – IUFoST che il Palacongressi di Rimini si è di recente aggiudicato insieme ad Aim per l’edizione in programma dall’8 al 12 settembre 2024.



Il ruolo di leader che IEG si è guadagnata in ambito italiano ed europeo nel mercato dell’ambiente e delle energie rinnovabili con le fiere Ecomondo e Key Energy, viene ribadito da alcuni appuntamenti congressuali ospitati dal Palacongressi riminese nel biennio 2022-23: dal 28 al 30 giugno 2022 il World Wind Energy Congress, dal 20 al 23 giugno 2023 l’annual Conference of the European Association of Environmental and Resource Economists – EAERE.



Il lavoro degli ultimi anni della divisione Event & Conference di IEG ha così portato a mettere in calendario, ad oggi, nove eventi internazionali previsti nel quinquennio 2021-2025 solo al Palacongressi di Rimini.