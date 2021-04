Cresce la speranza di tornare a viaggiare: sette italiani su dieci pronti a farlo nel 2021

11:22

La voglia di esplorare il mondo rimane invariata e, dopo mesi di restrizioni, i viaggiatori stanno iniziando a vedere la luce alla fine del tunnel grazie ai vaccini e allo sviluppo di altre soluzioni mediche.

Un’inchiesta di Booking.com ha evidenziato come, su un campione di 28mila viaggiatori di 28 Paesi e territori, i due terzi dei viaggiatori globali (66%) e sette italiani su dieci (72%) pensano di avere più speranze di viaggiare nel 2021 a causa dell'impegno costante della comunità scientifica e medica e del lancio dei vaccini.

Pubblicità

Fiducia nei vaccini

La fiducia nei vaccini è profonda, come dimostra oltre la metà dei viaggiatori globali (59%) e il 57% dei viaggiatori italiani che non vogliono viaggiare all'estero fino a quando non saranno stati vaccinati, percentuale che sale al 68% tra gli over 55, mentre il 55% dei viaggiatori globali e il 58% degli italiani viaggerà solo nei paesi che hanno avviato piani vaccinali. Ma c'è ancora qualche esitazione, con due quinti degli intervistati (41%) che rimangono scettici sul fatto che un vaccino possa davvero contribuire a rendere i viaggi più sicuri.



Verso il futuro

Arjan Dijk, senior vice president e chief marketing officer di Booking.com, ha commentato: "Booking.com rimane ottimista sul fatto che, in un futuro non troppo lontano, tutti potranno tornare a viaggiare e scoprire il mondo insieme. Anche se iniziamo a vedere una luce in fondo al tunnel, continuiamo a impegnarci per supportare tutti nel percorso che ci porterà a viaggiare di nuovo, quando si potrà fare in sicurezza, collaborando con tutti gli operatori del settore dei viaggi per garantirne la ripresa e un futuro migliore".



I nuovi trend

Per il 64% del campione (il 72% degli italiani) inoltre, viaggiare è più importante ora rispetto a prima della pandemia.

E oltre la metà dei viaggiatori (53%) ha usato il tempo passato a casa per organizzare i viaggi futuri, mentre quasi la metà (45%) ha accumulato più giorni di ferie ed è quindi entusiasta all’idea di poter fare vacanze più lunghe nel 2021.



Spiaggia e relax

Per quanto riguarda la tipologia di viaggio, sei persone su dieci (61%) pensano che potranno fare un viaggio in spiaggia entro l'estate 2021 e il 23% afferma che un viaggio rilassante in spiaggia o in una spa sarà il primo tipo di viaggio prescelto. Solo il 6% prenoterà un viaggio attivo e solo il 5% darà priorità alle vacanze in città.