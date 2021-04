Celani, Italianway: “La nuova tendenza è l'holiday working”

12:48

L'holiday working mette insieme due attività, il lavoro e la vacanza, che prima del Covid-19 sembravano inconciliabili. E alimenta una domanda nuova e sempre più diffusa.

"Dallo scorso anno - ha sottolineato il presidente di Aigab e ceo di Italianway, Marco Celani (nella foto), intervenendo all'evento online 'La ripresa del turismo in Italia e Grecia' - abbiamo osservato una grande domanda per soggiorni più lunghi e in location più piccole, che ci sembravano inusuali per giovani o per gruppi di famiglie. Abbiamo capito che si trattava di nuovo trend e se nel 2020 quasi il 20% delle prenotazioni rispondeva a questa logica, oggi la percentuale è salita al 35%".



Sulle prospettive per l'estate Celani ha invece spiegato che "c'è un forte desiderio di viaggiare che sta spingendo la domanda interna. Sappiamo che non sarà sufficiente per tornare ai numeri pre-Covid, ma - ha aggiunto - è comunque un buon punto di partenza". A. D. A.