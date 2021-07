10:00





“Una cosa è avere il sogno di rendere lo spazio più accessibile per tutti, un’altra è trasformare quel sogno in realtà”. Solo un personaggio con la disponibilità economica e l’immaginazione di Sir Richard Charles Nicholas Branson poteva spiegare con queste parole il turismo spaziale.



Nella seconda puntata di ‘Ritratti’, la nuova audio rubrica di TTG Italia, raccontiamo il primo decollo verso lo spazio del miliardario fondatore di Virgin Group e il percorso che lo ha portato a lasciare il segno in quasi tutti i settori del tempo libero: dalle vacanze al fitness, passando per la musica.



