Lavoro dei sogni: pagati per testare la qualità del sonno in campeggio

15:29

Il 2021 è sicuramente l'anno del turismo en plein air. Il contatto con la natura migliora il benessere e l'umore e che dire invece del sonno?

Al fine di capire come fattori quali la temperatura, i suoni della natura, l'umidità etc. possano influire sulla qualità del riposo Sleep Junkie, piattaforma di valutazione dei materassi, ha avviato un esperimento: è infatti alla ricerca di persone pronte a dormire tre notti all'aperto, in un camping a scelta, in compagnia della propria famiglia. In cambio è chiesto agli ospiti di valutare l'esperienza trascorsa. Ma non solo.



Oltre alla copertura delle spese, è previsto anche un compenso pari a 1.500 dollari (1.270 euro circa). Per candidarsi? c'è tempo fino al 12 agosto, bisogna avere almeno 21 anni e parlare fluentemente inglese. Al fine di essere valutati è necessario inviare un video introduttivo di 60 secondi in cui si spiega il motivo per cui si ritiene di essere i candidati ideali. L. F.