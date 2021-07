08:03

Coinvolgerà il 25 per cento degli italiani che ha prenotato una vacanza, guarda in prevalenza al target giovani e coppie, si orienta in particolare verso le regioni di Sicilia, Sardegna e Liguria. È la fotografia del turismo outdoor del 2021 che emerge dall’indagine realizzata da Enit e Human Company in collaborazione con l’istituto Piepoli.

L’estate in corso si prospetta come quella della consacrazione definitiva del comparto a cui la prossima edizione di TTG Travel Experience dedicherà una particolare attenzione. L’appuntamento organizzato da Italian Exhibition Group, che si terrà nel quartiere fieristico di Rimini dal 13 al 15 ottobre in concomitanza con SIA e SUN, avrà infatti al suo interno uno spazio dedicato con l’area Be Active, mentre camping e glamping saranno un tema di riferimento anche per SIA e SUN.



L'analisi

“Secondo l’indagine – si legge nel documento -, nel drastico calo registrato delle vacanze degli italiani nell’ultimo anno con un dimezzamento sia dei viaggi brevi (massimo due notti) che lunghi (tre notti e oltre), l’outdoor ha segnato una flessione meno spiccata, di qualche punto percentuale. A fare almeno una vacanza open air è stato il 23% degli italiani (dato 2020) con una preferenza per i soggiorni brevi e una quota alta di giovani”. Stando al report, infatti, il target nell’outdoor che ha meno risentito dell’effetto pandemia è il segmento 15-34 anni, “che nell’ultimo anno ha registrato solo una lieve flessione del -4%. Per contro si è dimezzata la quota del target 35-64 anni, mentre gli over 64 anni sono scesi dell’80% rispetto ai dati pre-Covid. Quanto alla destinazione, il mare si conferma la prima scelta”.



Destagionalizzazione

Interessante anche il dato sul periodo: se agosto si conferma il mese dominante (per il 48% degli italiani e per il 54% dei turisti outdoor è il periodo individuato per le vacanze), settembre registra una quota considerevole, specialmente tra i propensi all’outdoor (28%) – prosegue la nota -. Circa un quarto dei vacanzieri open air ha già prenotato, quasi la metà invece intende prenotare tra giugno e luglio. Del totale propensi in strutture outdoor, oltre l’80% sceglierà una struttura in Italia, Sicilia in testa (16%), seguita da Sardegna (14%) e Liguria (12%)”.



