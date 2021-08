I dati delle vacanze degli italiani in agosto

10:48

Sono stati 20 milioni gli italiani in vacanza nel mese di agosto. Lo dicono le stime di Coldiretti, che ha valutato che nel mese classico delle ferie si sia concentrato il 67% dei nostri connazionali con un media di 9 giorni di vacanza.

Destinazione preferita, ovviamente, l’Italia, con solo 1 milione e mezzo di persone che hanno scelto di partire per l’estero. Continua il calo di presenze nelle città d’arte (secondo l’ultimo studio della Confesercenti si tratterebbe di circa 34 milioni di pernottamenti: in crescita rispetto ai 28 milioni dell’anno scorso ma comunque un 70% in meno rispetto al pre-pandemia, quando superavano i 100 milioni), mentre sale il turismo di prossimità: non più solo località balneari ma anche montagna, piccoli borghi dell’entroterra e centri minori in generale. Molto amato quest’anno anche il turismo sostenibile, all’aria aperta e a contatto con la natura.



La spesa complessiva per le vacanze, sempre secondo Coldiretti, è stata di 19,5 miliardi.