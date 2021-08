Mappa Ecdc: sono sette le regioni italiane in rosso

14:16

Se in Italia il passaggio in zona gialla dovrebbe essere ormai solo una questione di ore per la Sicilia, a livello europeo la situazione sta procedendo in modo diverso. Gli ultimi dati diffusi dal Centro europeo per il controllo e la prevenzione delle malattie passano in zona rossa sette regioni italiane, con una soltanto rimasta in verde.

La mappa dell'Ecdc, aggiornata al 26 agosto, vede quindi sette regioni rosse in quanto la Campania va ad aggiungersi a Toscana, Marche, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna. Il resto del territorio nazionale è arancione a eccezione del Molise, che rimane verde.

La mappa dell’Ecdc prende in considerazione l’incidenza dei casi di Covid-19 a 14 giorni ogni 100mila abitanti, insieme al tasso di positivi sui test effettuati e ha l’obiettivo di segnalare il livello di rischio per gli spostamenti nelle diverse aree in Europa.



Ad oggi, come riportato anche a Quifinanza, la situazione globale europea si presenta in leggero miglioramento, registrando una diminuzione delle aree in rosso scuro; resta di questo colore la zona sud della Francia, Corsica compresa, il nord dell’Irlanda e alcune isole della Grecia come Creta. Fino a qualche settimana fa al livello più alto, il quadro epidemiologico della Spagna si attenua apparendo ormai completamente in rosso, nella tonalità più chiara. I Paesi a risultare verdi sono Polonia, Repubblica Ceca, Slovacchia, Ungheria e Romania.