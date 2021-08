La Calabria in rosso nella mappa dell’Ue

08:00

Sale a 5 il numero delle Regioni italiane colorate di rosso nella mappa del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie. Si aggiunge infatti la Calabria, che entra nel novero delle Regioni a rischio elevato secondo l’Ecdc.

L’area si va ad aggiungere a Sicilia, Sardegna, Toscana e Marche, che erano già entrate nell’area rossa nelle scorse settimane.



Il resto dell’Italia resta in giallo, tranne Molise e Provincia di Bolzano, che sono in verde.



Va sottolineato che la classificazione europea non incide sulle misure restrittive e si basa su criteri completamente differenti rispetto a quelli previsti dai decreti del Governo che regolano i passaggi di colore.