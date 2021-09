La Tour Eiffel e il Colosseo le attrazioni più cercate su Google Maps nel 2021

12:26

L’attrazione turistica più ricercata in Europa è la Tour Eiffel di Parigi, mentre quella italiana è il Colosseo. Parola di Google, che ha creato due top ten, europea e italiana, delle bellezze turistiche più gettonate su Google Maps dall’inizio dell’anno.

E allora, in Europa vince la torre simbolo di Parigi, seguita dalla Basilica de la Sagrada Familia a Barcellona e dal Museo del Louvre sempre a Parigi. In quarta posizione l’Europa Park in Germania, seguito dal Colosseo che guadagna la quinta piazza e dal parco nazionale dei laghi di Plitvice in Croazia. E ancora Italia in settima posizione con la Costiera Amalfitana, seguita da Energylandia in Polonia, dal Duomo di Milano e dal Camp Nou in Spagna.



Per quanto riguarda la classifica delle attrazioni turistiche più ricercate in Italia, vince il Colosseo, seguito dalla Costiera Amalfitana e dal Duomo di Milano. Appena fuori dal podio Gardaland, la Fontana di Trevi e la Torre di Pisa. Dalla settima alla decima posizione, le attrazioni si concentrano a Roma: si va dal Pantheon a Piazza Navona, da Piazza del Popolo a Villa Borghese.



Secondo l’indagine realizzata da Google e Kantar, uno dei motivi principali per la prenotazione di viaggi quest'anno è far visita a familiari e amici. E non è l’unico: le persone desiderano viaggiare anche per concedersi un regalo, disconnettere dagli schermi e staccare dalla vita quotidiana trascorsa in casa.