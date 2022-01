Osservatorio Compass-Mediobanca: nel 2022 cresce la propensione a viaggiare

14:46

Un italiano su due è più fiducioso rispetto allo scorso anno, specialmente per l’economia del Paese. A rinascere, secondo l’analisi dell’Osservatorio Compass sulle aspettative per il 2022 condotta dalla società del credito al consumo del Gruppo Mediobanca, è la voglia di fare progetti: quasi 9 italiani su 10 ne hanno in cantiere alcuni e su tutti svetta quello di riprendere a viaggiare.

In dettaglio, secondo circa metà degli italiani (45%) il 2022 segnerà un miglioramento per l’economia del Paese. La fiducia cresce e riguarda anche la sfera personale, con circa un terzo del campione (30%) convinto che la situazione economica della propria famiglia migliorerà.

Il 68% del campione analizzato desidera solo che finisca la pandemia. Quello che sembra mancare è soprattutto un forte senso di libertà di movimento, non a caso il 51% ha in programma di fare un viaggio/vacanza e il 23% di acquistare un’auto/moto.



Negli ultimi anni si sta progressivamente affermando il servizio di dilazione di pagamento ‘buy now pay later’, sia nel punto vendita che sui siti di e-commerce. Agli intervistati piace soprattutto la velocità (23%) e la semplicità (11%) della dilazione di pagamento rispetto al finanziamento tradizionale oltre alla possibilità di incontrare in modo innovativo le esigenze della propria clientela (18%).



“Per consumatori ed esercenti il 2021 sembra essere stato un anno di mezzo, sicuramente migliore rispetto al 2020 ma, ci auguriamo tutti, non quanto il 2022, caratterizzato da attese molto elevate - ha commentato Luigi Pace, direttore centrale marketing & innovation di Compass -. Lo dimostrano i dati, secondo cui quasi tutti gli italiani sono finalmente ritornati a fare progetti e ad acquistare. Per farlo, in molti si sono rivolti al credito al consumo, comparto che ha segnato numeri molto incoraggianti, forte anche dell’introduzione di nuove soluzioni di pagamento con il buy now pay later”.