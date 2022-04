10:43

Semaforo verde per la sesta edizione di Meet Forum, il Mediterranean European Economic Tourism Forum di rilevanza internazionale di cui TTG Italia sarà media partner. L'appuntamento è ideato e organizzato da Portale Sardegna e sponsorizzato anche quest’anno da UniCredit. L’evento, realizzato in partnership con l’associazione Sardegna 2050 e Welcome Travel Group, si svolgerà all’hotel Carlos V di Alghero il 29 e il 30 aprile.



Definito ‘La Davos del Turismo’, il Meet Forum si presenta con un format innovativo per due aspetti sostanziali: perché è l’unico evento che associa alla risorsa turismo il mondo della finanza, riconoscendogli sia il ruolo fondamentale di partner per la crescita sia quello altrettanto importante di stakeholder e perché si svolge un ambiente friendly, dove si creano le condizioni uniche per fare business, networking e avviare o consolidare importanti trattative.



Adriano Apicella, amministratore delegato di Welcome Travel Group, spiega: “Abbiamo partecipato al Meet Forum nell’edizione del 2020 che, seppur in video-conferenza, ci ha subito entusiasmato per l’innovativo format. Oggi siamo felici di dare il nostro supporto a questa iniziativa che riteniamo funzionale alle nostre strategie sia per le caratteristiche intrinseche dell’evento sia per la stretta collaborazione che abbiamo con Portale Sardegna nello sviluppo di Welcome to Italy”.



Aggiunge Massimiliano Cossu, amministratore delegato di Portale Sardegna: “Il Meet Forum è nato come una scommessa, l’idea di far diventare almeno per due giorni la nostra Isola la ‘capitale del turismo’, un’occasione per aprirci al mondo e confrontarci con i più importanti operatori del settore. Un’avventura iniziata nel 2016 insieme all’associazione Sardegna 2050 che da sempre ci supporta e che oggi, anche grazie a un partner di assoluto rilievo, ci consente di sperare di raggiungere i nostri obiettivi più ambiziosi”.



Il programma della manifestazione prevede nella prima giornata tre Tavoli tematici che avranno il compito di esaminare alcuni degli argomenti di più stringente attualità con l’assistenza del Comitato Scientifico, coordinato dall’associazione Sardegna 2050.

Nella seconda giornata, grazia al grande Laboratorio del turismo, il Meet Forum lascia la parola agli operatori attivando seminari ad alta intensità formativa.



Concluderà la serata del 30 aprile la Final Conference, momento di grande importanza dove i top speakers dell’evento moderati dal comitato scientifico chiuderanno la due giorni di lavori.